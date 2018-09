El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, indicó que manejan informaciones de que el empresario brasileño Dario Messer ya estaría fuera del país. “Nosotros tenemos entendido que no se encuentra en Paraguay. Tenemos información que nos lleva a decir que está en países vecinos, quizás. No tenemos registro en Migraciones de salida o entrada”, indicó en conferencia de prensa.

En tanto que, Leticia Bóveda, abogada de Messer, expuso que no puede recomendar a su cliente presentarse ante la justicia, ya que la Fiscalía no le entrega la copia del expediente. “Presentarse es lo mejor, pero no puedo decirle que se tire al vacío sin saber si hay agua en la pileta”, dijo en entrevista con la 780 AM.

El pasado 25 de mayo, el juez Humberto Otazú libró orden de captura internacional contra Darío Messer. En junio de este año, el portal brasileño El Antagonista dio a conocer que supuestamente el cambista en realidad habría ido a Nueva York, EE.UU., a refugiarse.

El brasileño -cuya nacionalidad paraguaya le fue sacada- cuenta con orden de captura internacional, por estar sindicado como uno de los actores en el caso Lava Jato. El hombre además deberá afrontar procesos en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal.

Aquí se sospecha que el empresario y sus socios habrían lavado unos US$ 24 millones. Las empresas que están bajo la mira del Ministerio Público son Chai SA, Pegasus Inversiones SA, Matrix Realty SA y Gramonte S.A.