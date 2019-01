Confesó a los investigadores que participó del secuestro del empresario Silvino Villalba, como así también del enfrentamiento con policías, que terminó con la muerte de uno de los delincuentes y del subjefe de Antisecuestro Rufino Acosta.

Del día del secuestro, Marcelino contó: “Me dijeron que les pilotee (maneje) el vehículo, que ellos no sabían manejar tanto, me contaron el proyecto, que querían cobrarle a este señor (empresario) yo les dije que no quería que me compliquen, y me respondieron que solo iba a manejar” relató en primera instancia el detenido.

Agregó que el abatido en la refriega con los policías, es su hermano Estanislao Ferreira Chavez, Y que cuando se desató la balacera estaba cerca de él, cuando le hirieron mortalmente. “Antes de morir me dijo que huya, y me pasó el arma. Corré porque nos van a matar a todos Yo corrí, del susto mantuve el arma en mis manos”, significó.

También confirmó que fue hasta la casa de su hermana, Angélica Ferreira, a quien contó lo sucedido.

Después rememoró las horas en que se mantuvo escondido en el bosque, del helicóptero que sobrevolaba muy cerca de él, y cuando finalmente fue atrapado por los policías.