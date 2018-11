El señor Jaime Gómez, padre Nélida, expresó su alegría por el avance en la salud de su hija, quien todavía sigue medicada en su casa debido a los fuertes dolores de cabeza que sufre constantemente a consecuencia del accidente.

No obstante, respecto a la investigación en sí, Gómez señaló que su hija Nélida conversó con las autoridades e identificó plenamente a la mujer que la atropelló. “La gente de Criminalística maneja esos datos y me pidieron reserva al respecto para investigar a fondo”, dijo el papá en contacto con la 1080 AM.

Respecto al vehículo en el que iba la supuesta autora indicó que el rodado está “muy bien guardado” y que ya no sale más a la calle, precisamente para evitar ser divisado por la Policía.

“Parece que la persona desapareció del lugar de donde se fueron a buscarle los investigadores, está rastreando”, comentó Gómez.

Las informaciones que se manejan desde el principio es que la conducta que arrolló y abandonó a la víctima es esposa de un alto jefe policial.