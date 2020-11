Juan Martínez es uno de los tantos ciudadanos que hoy intentó llegar a su trabajo, pero que no lo consiguió porque los que dicen ser campesinos lo molieron a palos.

“En Yegros estaban ellos, en eso me encosto y espero que abran paso, ahí viene otro grupo desde atrás y me empujan, me empezaron a pegar por todas partes, relató Martínez en entrevista con la 730 AM.

Detalló que le lastimaron principalmente los brazos y que salvó la cabeza solo porque tenía el casco, el cual por cierto terminó con la visera rota a causa de los golpes.

También atacaron la motocicleta en sí, pero al notar que no lograban hacer mucho daño, decidieron arrancar la chapa.

“Les pregunté por qué me hacen eso si no pasé y me respondieron para que nos respetes”, contó Martínez.

Acudió a la comisaría de la zona a formular la denuncia, pero le dijeron que no había sistema y que no podían registrar nada porque tampoco tenían libro de actas. Finalmente 45 minutos más tarde le tomaron los datos.