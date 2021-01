El legislador dijo que el gobierno “debería realizar una reingeniería de sus prioridades”, aludiendo a la necesidad de “invertir en la gente y no en puentes sobrefacturados que no sirven para nada”.

“Recibí con asombro el anuncio que hizo ayer el Ejecutivo que no hay fondos de la Ley de Emergencia para financiar el subsidio a los comerciantes fronterizos con la Argentina. Lo que creo es que no hay es voluntad para invertir en la gente que necesita ayuda, porque se puede realizar una reingeniería no solo de los números en el PGN, sino también una reingeniería de prioridades para el gobierno”, señaló.

Apuril agregó que con esta situación se evidencia que entre las prioridades del gobierno están hacer puentes caros e inservibles y beneficiar a empresas de los amigos.

“El Ejecutivo tiene la potestad de revisar los números, buscarle la vuelta al presupuesto, como siempre se hizo, esta vez para ayudar a compatriotas laburantes que están en una situación difícil por el prolongado cierre de frontera con Argentina. Deberían redefinir sus prioridades, porque primero debe estar la gente antes que las empresas amigas y los puentes sobrefacturados. Si no existe voluntad de revisar el presupuesto para cumplir con la Ley, entonces nosotros vamos a ver el mecanismo desde el Senado, pero no podemos matar la esperanza de la gente culpando a los legisladores”, finalizó.