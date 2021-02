Vecinos del barrio Republicano a cuadras de la avenida Félix Bogado y Japón – ubicados al costado del arroyo Ferreira – temen que sus viviendas se vean afectadas en la próxima lluvia debido a que estas pueden derrumbarse. En tal sentido, solicitan la construcción de un muro de contención en dicha zona.

El arroyo Ferreira cuenta con una altura de 18 metros y divide el barrio Republicano de Roberto L. Pettit, según detalló el señor Luis Fuentes, uno de los afectados.

“Muchas casas se vieron afectadas luego de la tormenta del domingo que causó mucho daño en distintos puntos del país. Vinieron autoridades de la Municipalidad, del Ministerio de Obras Públicas y no nos dan una solución, nos dicen que se debe gestionar y es un trámite largo, ya que no podemos estar esperando por el peligro que representa”, expresó en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

Al respecto, reiteró el pedido especial a las autoridades, a que tengan en consideración a todos los vecinos. “Como ciudadanos también tenemos derechos a que nos brinden una solución. Pedimos la construcción de gaviones que son estructuras de piedras en alambres (en jaulas) para atenuar el impacto del agua”, refirió.