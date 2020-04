El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) informó que el 85% de las universidades está trabajando en un plan administrativo para hacer frente a la contingencia y para que los alumnos no pierdan las clases. Indicó además que podrían realizarse tutorías presenciales a grupos mínimos para casos excepcionales que las requieran. Adelantó que las autoridades educativas ya adelantaron reducción de aranceles.

Clarito Rojas Marín, vicepresidente del Cones, indicó a la radio 730 AM que la última resolución de la institución estableció una serie de pautas, entre las cuales instan a las universidades a utilizar las herramientas digitales para las clases. Remarcó que cada casa de estudios goza de independencia administrativa.

“Las universidades pueden tomar medidas administrativas jurisdiccionales en base a un plan de contingencia. Deben hacer un inventario de las carreras, los cursos, las disciplinas manejables dentro de la herramienta virtual. Luego deberán establecer resoluciones internas de cómo encararán”, dijo.

Rojas confirmó que el 85% de las universidades están trabajando en el plan de contingencia, entre las cuales algunas ya están dando clases virtuales porque sus planes académicos posibilitan esto, pero otras que aún siguen viendo los mecanismos a adoptarse y recién capacitan a su plantel docente a cómo trabajar de ahora en más.

Sostuvo además que no hay decisión tomada respecto a la vuelta a clases presenciales. “Esta flexibilización que se daría el 4 de mayo, daría una oportunidad a que se desarrollen las tutorías presenciales con grupos mínimos para prácticas de Ciencias de la Salud, Laboratorios, etc., cumpliendo las normativas sanitarias. Pero no vemos una posibilidad cercana a la presencial masiva”, agregó.

El vicepresidente del Cones dijo por último que están viendo con buenos ojos que las instituciones públicas y privadas están tomando medidas para bajar o exonerar las cuotas. Agregó que las autoridades de estas casas de estudios deben llegar a un acuerdo con el estudiantado respecto al pago.