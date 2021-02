Vecinos de la zona de la planta de Petropar cuestionaron la forma en la que se procedió la madrugada del incendio del tanque debido a que no recibieron aviso ni escucharon ninguna sirena por parte de la entidad, señalando que no se activó el protocolo de evacuación.

Sobre ese punto fue abordado el presidente de la estatal petrolera, Denis Lichi, quien manifestó que para ellos el protocolo de evacuación funcionó. “Para nosotros el plan funcionó. Supongamos que suene una sola sirena en caso que ocurra un siniestro, acá tenemos cientos de eventos al año como incendios de pastizal, explosión de tableros eléctricos que en la brevedad activan un protocolo para tratar de resguardar”, expresó Lichi.

Añadió que, activar una sola sirena para resguardar por cualquier evento que ocurra para evacuar la zona, sería hasta irresponsable por parte de Petropar, señalando que el protocolo de evacuación o de comunicación con el vecindario funcionó en menos de media hora mediante el apoyo de la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios y funcionarios de la institución.

“Si me cuestionan por qué no avisé a los pobladores de 1km a la redonda que se daba un incendio, les digo que no hacía falta, es por eso que se debe evaluar. Acá lo que ocurrió fue una psicosis, la gente pensó que la planta de Petropar estaba por explotar, es riesgoso pero depende del producto, como es alcohol no explotó”, afirmó.

Al respecto, dijo que al inicio del incendio se procedió a la evacuación de 500 metros, ya para el mediodía varios vecinos pudieron regresar a sus viviendas, los que están en las cercanías de 300 metros, explicó.

Finalmente, indicó que activaron el plan a que consiste en apagar por completo las llamas, que volverá a ser activado al momento que haya menor cantidad del producto dentro del tanque. Por otro lado, el plan b consistió en contener la estructura del tanque, según precisó. “El peor escenario que ahora podemos tener es que colapse el tanque y se derrame todo el producto existente”, especificó.