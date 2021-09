Un total de 1.133 Mipymes de todo el país están participando del concurso “Plan de Negocios Juventud Emprendedora”, y el plazo para la presentación de su planes de negocios es hasta el 12 de setiembre.

En el marco de las capacitaciones que viene desarrollando el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se llevó a cabo un webinar de apertura dirigido a los inscriptos en el concurso que está siendo impulsado a través de la Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del Viceministerio de MIPYMES.

En el webinar se realizó un recorrido por la plataforma del Programa Capacitación a Distancia (PCD), del MIC, y se expusieron las bases y condiciones para participar en la confección de un plan de negocios para cada micro, pequeña y mediana empresa o emprendimiento del postulante. Los participantes recibieron asistencia técnica de profesionales de la institución estatal. Posteriormente, los planes de negocios serán evaluados por un jurado que calificará, y clasificará a los 8 mejores presentados.

El primer premio es un Capital Semilla de Gs. 5.000.000 + 1 Notebook + 1 año AT; Segundo Premio: un Capital Semilla de Gs. 3.000.000 + 1 año AT; Tercer Premio: un Capital Semilla de Gs. 1.000.000 + 1 año AT; el Cuarto, Quinto y Sexto premios: un voucher por servicios tecnológicos (Omnicanalidad e inteligencia artificial de la empresa Grupo RyD); Séptimo y Octavo: termos forrados + remeras Somos Protagonistas.

Este emprendimiento cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), la Cooperativa “Sagrados Corazones”, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, la Universidad Metropolitana y el Grupo RyD Paraguay, entre otras instituciones aliadas.