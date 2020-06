El encuentro tuvo lugar en la sede central del Ministerio Público. Dicha mesa estuvo integrada por la Fiscal General del Estado Sandra Quiñonez, el Contralor General de la República Camilo Benítez Aldana, el viceministro de la Subsecretaría de Tributación Óscar Orué y fiscales de Delitos Económicos. La reunión se realizó con el objetivo de trazar acciones de trabajos en relación a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez señaló que se buscará la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación.

"El tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán todas las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, resaltó.

Por su parte, el contralor General de la República, Camilo Benitez señaló que se deben establecer criterios objetivos a fin de establecer parámetros y el universo de los primeros análisis a ser realizados.

Esta Mesa será determinante con los controles cruzados para establecer esos criterios unificados a la hora de valorar hechos como Enriquecimiento. Lo que buscamos es no cometer errores del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados sobre la misma línea de investigación penal, que sean informes eficaces.

Los hechos que serán investigados son hechos de corrupción en general y no se circunscribirá a un solo tipo.

Sobre la Oficiosidad

Si bien el Ministerio Público debe actuar de oficio se encuentra condicionado al Principio de Legalidad que significa que deben existir hechos concretos de la comisión de un hecho punible.

Con relación a la oficiosidad hay que entender que es un principio que rige para el Ministerio Público, pero se encuentra condicionado al Principio de Legalidad previsto en el Artículo 18 del CPP, el que establece básicamente que el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, SIEMPRE QUE HAYAN SUFICIENTES INDICIOS FÁCTICOS DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS, en consonancia con el art 285 del Código Procesal Penal que dice que la denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal. Que la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de actores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.