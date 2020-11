En charla con radio Ñanduti, el comisario Nimio Cardozo remarcó que personas provenientes de facciones criminales son las que están detrás del bolso incautado con 12 dinamitas en un bus en la localidad de Coronel Bogado. La principal sospecha que se tiene es que se iban a utilizar en el penal de Itapúa, El Cerezo, para la fuga de reos.

Esto lo dijo luego de que el Gobierno de Argentina iniciara una investigación tras una denuncia que recibió por vía diplomática su embajada en Londres, sobre una persona que estaría transportando nitrato de amonio desde nuestro país con el fin de armar un explosivo y el objetivo sería la “comunidad judía”.

Ante esta versión que se generó en el vecino país, Cardozo manifestó que aún no pueden confirmar si existe algún tipo de vínculo entre la incautación de dinamita en gel que realizaron el jueves pasado y la amenaza de atentado a comunidad judía. “Nosotros oficialmente como departamento Antisecuestro no manejamos esa información, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros no encontramos vinculaciones”, aseguró.

El uniformado mencionó que probablemente en Argentina relacionaron la incautación con la amenaza porque la Interpol estaría manejando algún tipo de información. Agregó que la embajada de Argentina tuvo conocimiento del caso a través de un perfil, del que no se tiene conocimiento si es anónimo o real.