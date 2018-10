Un sábado de julio de 2017 la vida de Romina Romeo cambió por completo con un diagnóstico de cáncer de mama, instante en que emprendió un año de lucha que le permitió conocer cuán fuerte y débil fue capaz de sentirse afrontándolo.

Un chequeo anual de mamografía fue determinante, el tumor estaba allí y nunca lo palpó porque estaba detrás del pezón y entre un estudio y otro creció. Pasó un año y se dio la detección que puso un freno a ese día a día a mil en el que estaba sumergida, recuerda hoy en pleno tratamiento oral luego de pasar sesiones de quimioterapia y radioterapia.

“Fue como un freno para mí es como que la vida me dijo ‘hasta acá llegaste’ y empecé a disfrutar de otras cosas, por algo me enfermé, capaz y estaba llevando una vida muy dedicada a mi trabajo y crecimiento profesional, justo me promovieron. Cambié mucho, te cambia para bien y tenés otra percepción de las cosas después de tocar fondo”, afirma.

Pausa y cinco minutos de un café o un ‘hola, cómo estás’ con un apretón de manos o un abrazo hoy forman parte de su día a día. “Tengo mi vida normal, no puedo creer que pueda haber tocado fondo, me tomó mi tiempo. Ahora me respeto más, estoy más atenta a mí y no es que no lo hacía si por eso pude detectar a tiempo la enfermedad pero tengo otra percepción de las cosas”, destaca como sobreviviente.

Su familia y el apoyo de su entorno fueron fundamentales para que Romina esté en pie porque la enfermedad no afecta solo a la persona enferma, moviliza y cambia a todos los cercanos. “Es poner mucho actitud y rodearte de gente positiva porque la gente que te mira con lástima no sirve en estos casos. Para mi familia fue baldazo de agua fría, mi mamá se vino a vivir conmigo, a mi papá esto le costó más y mi hermana que es de fierro es la que más me apuntaló”, señala.

Afirma que hizo todo para curarse y dentro de todo lo difícil y duro del proceso pensó en positivo porque la meta era curarse. “Esto es mucho de paciencia, entendimiento, que te respeten si no tenés ganas de nada, porque hay días que no podes con nada, estás vulnerable y llega un momento en que no tenés consuelo y querés entender por qué te pasó a vos”, relata.

Romina recuerda que no quería pasar por la quimio y la caída de cabello que fue lo que la marcó bastante y al final supo que el problema no era quedarse pelada sino que lo duro era cómo se le caía el cabello durante el día y entre sus actividades, situación que fue sumando el estado de vulnerabilidad y fue cuando buscó ayuda y la encontró en la psicooncóloga Gladys Moreira.

“Todo fue un aprendizaje y crecimiento, fue rodearme de buena gente y amigos que me ayudaron muchísimo, es un aprendizaje de todos lados y un crecimiento emocional que te cambia la vida. Estoy atenta a mi profesión pero también sé que lo que pasé y si Dios me ayuda no lo quiero pasar más”, agrega.

En el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama, Romina insta a las mujeres a realizarse los chequeos anuales pese al temor porque en el tiempo que se deja pasar puede estar la diferencia en llegar a un diagnóstico oportuno, como fue su caso y el tipo de cáncer que la afectó fue hormonal, no hereditario.

“El miedo está siempre pero hay que hacerlo, es parte del proceso y por algo que se nos manda a hacer los chequeos, hay que hacerlos, no hay vueltas”, puntualizó. Hoy ella sigue con su actividad laboral, disfruta de su tiempo y no se rinde en cumplir un anhelo personal: ser mamá.

EL CÁNCER DE MAMA EN PARAGUAY

El cáncer de mama representa la primera causa de muerte en Paraguay y según registros oficiales, en el 2017 murieron 538 mujeres y 1616 recibieron el diagnóstico, lo que equivale a tres muertes cada dos días.

Por lo general, la enfermedad se presenta con más frecuencia a partir de los 50 años de edad en las mujeres pero esa realidad fue cambiando y actualmente el diagnóstico llega a jóvenes de entre 25 y 30 años por lo que adquirir el hábito el hábito de los controles periódicos es fundamental para un diagnóstico precoz, por que el cáncer puede curarse.

La realización de la mamografía anual desde los 40 años y el autoexamen mensual como un procedimiento de autovigilancia forman parte de la prevención que permite la posible identificación de posibles signos de alarma desde la adolescencia y a lo largo de la vida.