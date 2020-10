Con un diagnóstico de melanoma lunar tratado y con indicación de continuar con quimioterapia, Cristina Riveros en junio pasado reclamaba que llevaba cuatro meses en espera de un medicamento que debía completar para sus sesiones y ni con recurso de amparo logró que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se lo provea.

El tipo de cáncer detectado es muy agresivo y su cuerpo lo sufrió con una metástasis en el hígado que se fue deteriorando por falta de un adecuado tratamiento. Cristina tuvo un largo trajinar en busca de respuestas y entre su lucha por visibilizar su situación hasta se encadenó frente a la sede central de Salud Pública y no logró flexibilizar las burocracia para seguir viviendo.

“Cada vida vale muchísimo y la mía también y yo quiero vivir, no quiero morir con esto, solamente haciéndome la quimioterapia como corresponde voy a salvar mi vida”, afirmaba en un entrevista con Universo 970, en junio pasado.

“El cáncer que tengo es muy agresivo y el recurso de amparo tenía la orden del juez de aplicarme la medicación en 48 horas y pasaron cuatro meses. Este cáncer es muy agresivo, se muda de lugar y solo con una buena quimioterapia puedo atajar, no se cura pero me da la posibilidad de vivir más tiempo y con esto de la pandemia y que el virus es más importante, lo único que veo es mi tumba porque por más que golpeemos puertas no tenemos respuesta”, manifestó en ese entonces.

La paciente que estaba dispuesta a darle pelea al cáncer y no tuvo el apoyo estatal para hacerlo, cuestionó la rosca corrupta pillada en Salud Pública y lamentó que mientras otros se llenan los bolsillos los enfermos de cáncer están destinados a esperar la muerte.

“Somos muchos los que estamos en esto, muchas personas vienen del interior a pedir socorro, no consiguen nada y vuelve y mueren en sus casas por que el cáncer no espera”, manifestó durante la entrevista.