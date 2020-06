El especialista explicó que, la propuesta tiene como finalidad dar incentivo a los nuevos empleos, prevén generar unos 2.000 puestos laborales y destacó que dicho proyecto de Ley, lo realiza junto con el diputado Raúl Latorre.

Agregó además que permitirá a las personas, contratadas bajo esta modalidad, perciban el salario mínimo y aporte normal a IPS.

Sin embargo, si el nuevo emprendimiento no sale bien, lo que no se pagaría es la indemnización y preaviso. “El resto queda igual: aguinaldo y vacaciones no tendrán modificaciones. El plazo que regiría la nueva Ley es de 12 a 18 meses”, expresó.

López Arce indicó que, lo que se busca es que más ciudadanos consigan empleos con el salario mínimo e IPS.

Además que las empresas se animen a emprender con nuevos locales o áreas, atendiendo que si no sale bien dicho emprendimiento, tendrían menos pasivo laboral.

Asimismo señaló que los sectores interesados en las propuestas son el comercial, gastronómico y el de servicio. Indicó a su vez que la intención de esta iniciativa es no tocar el dinero del presupuesto público.

“Este momento de menor consumo hay menos contrataciones. Se deben probar cosas nuevas y no nos quedaremos sentados, buscamos ayuda para la gente”, subrayó.

Manifestó que el análisis empezó la semana pasada, y continúa su estudio con las consultas correspondientes.