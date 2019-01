El titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, Teófilo Espínola, anunció que ni bien se reinicie el periodo parlamentario insistirá en estudiar el proyecto de ley de registro único de beneficiarios sociales.

En tal sentido explicó que lo que se pretende con este planteamiento es contar con un registro que sea útil a todas las instituciones, en el cual se detalle si un ciudadano recibió algún tipo de asistencia, como el programa de Tekoporâ, una casa o algún tipo de ayuda.

“La idea es construir una trazabilidad en la evolución de ese compatriota, a ver en qué medida va alejándose de la condición de vida que está llevando, a ver si con la asistencia del Estado de qué forma pueda tener una mejor condición de vida”, comentó Espínola en contacto con la 970 AM.

También resaltó la importancia de no repetir y de llegar al que en realidad todavía no recibió nada, es decir, si una persona accedió a una parcela de tierra y luego la vende, el Estado ya no está obligado a volver a dársela, pero corre el riesgo entregarla de nuevo a la misma persona al no llevar dicho registro.

“Ese es el objetivo, que todas las instituciones tengan la base de datos, el historial de asistencia de ese compatriota, entonces, si a una familia se le otorgó tierra, que la próxima se le ayude a producir”, dijo Espínola.

Si la idea prospera permitirá una mejor aplicación de las políticas públicas contra la pobreza, entre ellas, las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), aplicadas exitosamente en al menos 19 países de América Latina incluyendo Paraguay, con programas como Tekoporâ, Ñepytyvô, Abrazo, entre otros.