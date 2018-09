Algunos dirigentes de base del Partido Colorado han replanteado la posibilidad de repatriar los restos de Alfredo Stroessner desde Brasil. De momento, la propuesta no ha sido acercada a representantes del gobierno nacional o a la familia del expresidente.

Manuel Modesto Esquivel, dirigente del Partido Colorado, en entrevista con la 970 AM señaló que la idea de la repatriación surgió en consulta con otros referentes de dicha agrupación política y no tiene relación alguna con el Gobierno Nacional.

“Es una idea que surgió de los dirigentes de base hace un buen tiempo. Nosotros somos de la idea de que los restos del Gral. Stroessner deben descansar en su país, en su patria”, indicó.

El mismo sostuvo que la propuesta sería como una especie de reconocimiento a todo lo que hizo el expresidente durante su gestión, añadiendo que “todo lo que se ve en el Paraguay fue su obra”.

Según manifestó Esquivel, el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene un “parentesco espiritual” con Alfredo Stroessner ya que su padre, del mismo nombre, fue durante mucho tiempo su secretario privado.

A criterio del dirigente de la ANR, los restos del exdictador deben retornar al país para descansar aquí “porque se merece”. “Si vamos a andar con rencor o persecución, a dónde vamos a parar”, acotó.

Lo primero que harán los impulsores de esta propuesta es consultar con la familia del expresidente, sobre todo con su hija Graciela Stroessner, a fin de informarles sobre todos los detalles y que decidan cuál decisión tomar finalmente. “Si ellos dicen sí, adelante, y si dicen no, paramos”, expresó a la emisora radial.

“No tenemos ninguna intención de carácter político, esto es hasta humano, no queremos que esté como un perro tirado a 10.000 kilómetros de Paraguay”, afirmó.

Esquivel admitió que el tema genera posturas divididas dado que existen algunos que están a favor de la repatriación de los restos y otros que se muestran contrarios a dicha posibilidad, aunque de igual manera pidió a todos que “no tengan miedo de los huesos del Gral. Stroessner”.

El dirigente colorado confirmó que hasta el momento no han conversado con ningún representante del gobierno, incluyendo al propio presidente de la República, dado que es una “iniciativa particular de la gente”. “Mario Abdo Benítez es presidente de todos los paraguayos, no vamos a mezclarle a él con este tema”, puntualizó.