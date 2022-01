En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, el Dr. Pedro Sachero, miembro de la Caprolab, expresó su preocupación por la venta libre en las farmacias y uso del autotest, el cual se comenzó a utilizar en nuestro país.

“Estamos en una situación no tan linda para nosotros. El problema no es la comercialización en farmacias. El test debe realizarse en presencia de un bioquímico, en un laboratorio habilitado por Salud, así como nos exigen a los laboratorios que tengamos la infraestructura adecuada, porque no es un análisis cualquiera, sino que se está manipulando un virus y nosotros tenemos un sistema de desechos, en cambio la persona lo desechará en el basurero y puede propagarse”, indicó.

En otro punto cuestionó la metodología para detectar los casos Covid con esta prueba, por los falsos negativos que podrían darse. “Es uno de los problemas graves y es mentira que sirven para abaratar los costos porque esos kits están más caros que ir a un laboratorio a realizarse una prueba más fiable hecha por un bioquímico”, alegó.

“No estamos ajenos a que se use, sino a los resultados que arrojan. En nuestro país tendrá doble costo para el usuario, porque tarde o temprano va a un laboratorio público o privado para confirmar lo que le salió en ese test rápido. En otros países se utilizan como un método orientativo. Queremos alertar a la población que en vez de comprar un test caro, vayan a un laboratorio a someterse a un laboratorio”, ahondó.

Así también sostuvo que con estos test rápidos se creará un importante subregistro porque la gente no informará al Ministerio de Salud que dio positivo.

Por último Sachero mencionó que actualmente el antígeno se consigue a G. 130.000 y el PCR varía entre G. 250.000 y G. 400.000.