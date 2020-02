Alrededor de las 13:30 de este miércoles se dio aviso sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida a orillas del río Paraguay, en la zona de la bahía de Asunción.

De acuerdo al reporte, unos pescadores se percataron de la presencia de un cadáver que se encontraba flotando en el agua, tras lo cual decidieron llevarlo hasta tierra firme.

El Sub. Crio. Julio Duarte, de la Policía Turística, comentó a Universo 970 AM que aún no lograron identificar al ahora fallecido, un hombre de alrededor de 30 años de edad y de cutis moreno, debido a que no tenía consigo ninguna documentación.

Personas que se encuentran en las inmediaciones comentaron a los intervinientes que esta persona solía ser vista frecuentemente por los alrededor y que se trataría de un indigente, indicó.

La posible causa de la muerte es el ahogamiento, según refirió el jefe policial.

Personal de Criminalística y de la Prefectura General Naval acudió hasta el sitio tras el hallazgo. Igualmente, se dió aviso al Ministerio Público para que pueda tomar intervención.

Finalmente, se dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue judicial para realizar la autopsia y así poder determinar la causa real de la muerte.