La investigación muerte de Renato de 2 años en la sala de Urgencias del sanatorio Migone avanza a paso lento mientras la familia del niño se mantiene en vigilia para que se esclarezca el caso.

Carmen Romero, abuela del niño, cuestionó que el agente fiscal Óscar Delfino se tomó vacaciones por dos semanas mientras tanto, el caso quedó a cargo de Alcides Corvalán.

Indicó que finalmente se accedió a los audios del momento en que Renato se encontraba en el servicio junto a su madre aquel 20 de agosto en el sanatorio y aseguró que echará por tierra el argumento de que el niño recibió toda la atención requerida, durante todo momento por parte del personal como indicaron responsables del centro privado.

“Todo es mentira, no fue asistido para su rehabilitación, el carro de paro no estaba completo, no había profesional especializado para atenderlo y el que estaba debía bajar del piso 11, pasaron ocho minutos para que el niño fallezca por paro, por mala praxis, por reacción a una sustancia que le aplicaron, un antibiótico”, recordó Romero.

La mujer aseguró que el personal se burló tanto de la mamá como del bebé y que se ve un trato displicente de una de las profesionales que no prestó la atención debida y que solo se dedicó a chatear.

Lamentó que desde el principio se solicitó la entrega del circuito cerrado por parte del sanatorio y que se tardó mucho para acceder al material.

“Los audios no se difundieron aún, están limpiando, está a cargo de técnicos que lo colocarán subtítulos”, adelantó la abuela por lo que están expectantes que se de difusión para que se sepa qué pasó que es al final lo que buscan desde el principio, aclaró.

“El Migone dice que está abierto a entregar el circuito cerrado y el otro que entregaron no tiene audio y el de la Morgue hasta ahora no nos dan y ya son tres veces que solicitamos”, indicó.

Romero indicó que a través de los abogados se solicitó un informe sobre las políticas de contratación de personal para atender a los asegurados, debido a que el día en que falleció su nieto una pediatra acudió a ellos y mostró inseguridad y susto ante la situación, luego realizaron las averiguaciones y se trataba de una médica supuestamente recién recibida y con poca experiencia.

“La médica residente no tiene la culpa entre comillas, porque los que la contratan son los verdaderos responsables el lucro desmedido. Bien que pagamos un seguro bastante caro y a la hora de la verdad no responden”, puntualizó.

Caso de Gastón

Romero denunció que las mismas personas implicadas en el caso del bebé Gastón, que también murió en el Migone, tienen participación en el caso de Renato y nombró a las profesionales Vicenta Barrios y Julia Acuña (sobreseídas en el caso) supuestamente responsables de alterar informes en aquel entonces y que nuevamente estarían en la tarea de hacer lo mismo con la muerte de su nieto.

Por su parte, el representante jurídico del Migone, el abogado Ricardo Preda afirmó que el primer día de constitución de los fiscales se les entregó el circuito cerrado de Urgencias y que tras un siguiente pedido del área de farmacia también fue entregado.

Indicó que el pedido de entrega del circuito cerrado de otras áreas será proveído hoy.

En cuanto a las diligencias fiscales, indicó que el personal del sanatorio que fue convocado a declarar como testigos ya concurrieron para el efecto.

Con relación a la solicitud de la político de contratación del personal médico, Preda señaló que ya fue recibida y tienen 48 horas para dar respuesta a los pedidos.

Convocatoria en la Costanera

El próximo 15 de setiembre a partir de las 10:00 se convoca a una nueva movilización en pedido de #JusticiaParaRenato y esta vez invitan a los familiares de bebés y niños fallecidos en servicios de salud públicos y privados a unirse al pedido y exigir que no haya más muertes en circunstancias similares en los hospitales y que los niños reciban una atención segura y de calidad.

Los que se sumen pueden llevar fotografías de sus bebés, portar flores y velas de los colores que prefieran.

“La muerte de nuestro nieto fue inesperada y no queremos que nadie más pase por una situación así, la familia, la pareja está destrozada y lo que queremos es que se sepa lo que realmente pasó con Renato”, puntualizó la abuela.