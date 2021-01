El viernes se presentó de forma oficial el pedido de interpelación ante la Comisión Permanente del Congreso para el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, salpicado en el polémico acuerdo secreto de Petropar con PDVSA. Mediante esta herramienta constitucional, de ser aprobada la solicitud, el político deberá responder todas las preguntas de los diputados y si no satisface a los mismos, se expondrá a un voto de censura.

El diputado Clemente Barrios (ANR- cartista) dijo a través de su cuenta de Twitter que corresponde una destitución antes incluso de concretar la interpelación. “El escandaloso affaire del que es protagonista, el Secretario General de la Presidencia de la República, afecta no solo al gobierno y al Pte. de la República! Sino también al Partido Colorado. El Pte no debe esperar el voto de censura. Ahora debe destituirlo! (sic)”, lanzó.

De acuerdo a la publicación del Washington Post, en el acuerdo se planteaba que los US$ 26 millones de dólares de comisión serían para el abogado Sebastián Vidal, quien a la vez trabaja para Carlos Abdo, tío del presidente Mario Abdo Benítez. El jefe de Gabinete alegó que no se podía cerrar el acuerdo por “falta de legitimización activa” del mandatario interino venezolano Juan Guaidó.

Sin embargo, Guaidó emitió un comunicado sobre el caso PDVSA y Petropar, y aseguró que Venezuela no aceptó los términos por la “comisión” y la quita de capital, contradiciendo al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia y echando por tierra su versión.

También el senador Martín Arévalo señaló ayer sábado que está a favor de la interpelación del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. “La interpelación que plantea la Cámara de Diputados corresponde. Villamayor tiene que aclarar a profundidad todo lo que se habló, llevar toda la documentación y que respalde su versión”, dijo el legislador en entrevista con canal Trece, según recoge La Nación en su edición impresa.

A su vez, el diputado Édgar Acosta (PLRA) manifestó que sus colegas de Honor Colorado acompañarán el pedido de interpelación.

La interpelación es un mecanismo de control político al que recurren los congresistas para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros u otros funcionarios, de manera que rindan cuenta de sus gestiones. Si estos no logran convencer a los congresistas, estos pueden aplicar la figura del voto de censura, a través de la cual recomiendan al Poder Ejecutivo que el funcionario o administrador público sea desvinculado del cargo. Sin embargo, la postura no es vinculante, ya que finalmente será Mario Abdo Benítez quien tome la decisión final sobre la destitución o no.