Una joven madre (20) de Capiatá contactó a través de las redes sociales con Walter Javier Ríos, creyendo que era el representante de la cantante Marilina Bogado, para contratar los servicios de la artista para el cumpleaños de su hija de dos años.

Tras cuatro días de negociación, el martes pasado, el hombre fue hasta la casa de la mujer para “cerrar el trato”, pero ni bien ella lo recibió en su vivienda, el depravado la apuntó con un arma de fuego y la abusó sexualmente, mientras su hija y otras criaturas jugaban en el patio trasero. El denunciado amenazó que si contaba algo, las iba a matar. Antes de irse de la casa, se apoderó de una notebook, celular y 550.000 guaraníes.

El comisario Cristian Figueredo, de la Brigada de San Lorenzo, mencionó a la radio Universo que tras denunciarse el caso y divulgar las imágenes del sujeto saliendo rápidamente de la vivienda, una mujer dio aviso a la Policía sobre su paradero.

Ríos fue encontrado en un inquilinato en Mariano Roque Alonso, vistiendo la misma ropa que tenía cuando habría violado a la joven madre. En su poder fueron encontradas un arma de fuego de juguete y las pertenencias de la víctima.

El uniformado mencionó que sobre el detenido existen otras dos denuncias por hechos similares ocurridos en otras ciudades, pero en estos casos se hacía pasar de vendedor de lencería.

DETENIDO NIEGA VIOLACIÓN PERO RECONOCE ROBO

A su salida del inquilinato, Walter Ríos, aseguró que no violó a nadie y que todo fue de mutuo acuerdo, porque él contrató servicios de prostitución de las mujeres que ahora lo acusan de abuso sexual.

“Yo no violé a nadie. Fui a tomar servicios de prostitución. No violé a nadie. Fue de mutuo acuerdo. Está la prueba en los celulares. Robé, sí es verdad que les robé. No (pienso contar lo que pasó). La justicia va a saber todo“, dijo al Canal 9. No quiso opinar sobre por qué se hacía pasar por mánager y también por qué tenía un arma de juguete en el interior de su vivienda.

“Es mentira que son tres casos, solo tomé servicios con dos señoritas pero no les pagué y luego les robé”, puntualizó Ríos.

DUEÑA DE INQUILINATO LLAMÓ AL 911

Zulma, propietaria del inquilinato, manifestó que hace un mes el hombre estaba viviendo en su propiedad. Indicó que lo recibió por recomendación de un conocido suyo, quien finalmente luego le informó sobre las actividades ilícitas que estaba cometiendo el extranjero. “Vino a decirme que la persona que me había recomendado estaba haciendo macanadas y me mostró un video (del circuito cerrado divulgado por la Policía)”, refirió.

Tras comprobar que era la persona buscada, llamó inmediatamente al sistema 911 para dar aviso sobre el paradero del hombre. “Actuamos normalmente para que él no sospeche de nada y no nos tome como rehenes”, agregó.

COMUNICADO DE LA ARTISTA MARILINA

La cantante Marilina Bogado emitió un comunicado donde se pronunció sobre el caso del falso representante.

“Buenas Noches mi gente, seguro que ya muchos vieron en las noticias lo ocurrido con la Señora que quería contratar mi show de «El Reino De Marilina» tuvo la mala suerte de encontrarse con un señor estafador y violador se hizo pasar por mi manager y le sacó todo lo que tenía y abusó de ella, antes que nada la única cuenta oficial que yo uso es esta en instagram y en Facebook es «Marilina Bogado» y esta verificado, no se dejen engañar con otras cuentas!!

Me duele muchísimo todo lo que paso, más allá de que hayan utilizado mi nombre y mi marca, como mujer y como mamá me toca en el alma y más aún con todos los casos de feminicidios que tenemos ahora, esta tarde me fui hasta la casa de la señora y me puse a disposición para cualquier cosa, y le regalaré también mi show para su beba, a pesar del que el daño moral es demasiado grande trataré de brindarle un poco de alegría a la Señora y su hijita tan hermosa que hoy conocí, nadie no se merece pasar por estas situaciones, y hoy en día están ocurriendo muchas cosas en Paraguay porque no hay justicia.. Probablemente ya se le encontró al presunto responsable, ahora tiene que ir la señora para identificarlo, y espero que pague como tiene que ser ante la justicia lo que hizo y también ante Dios”.