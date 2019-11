Juan Martínez, productor de mandioca de la zona de San Pedro, manifestó a Universo 970 AM que siguen esperando una respuesta por parte del Gobierno.

“La situación hasta este momento, es que no hay solución. Había conversación con el ministro (Rodolfo Friedmann), hubo un compromiso pero no se cumplió. De eso ya pasó un mes”, precisó Martínez en contacto con Universo 970 AM.

En ese sentido, explicó que el Gobierno prometió 1.500 millones de guaraníes en proyecto para restaurar la producción, pero los productores lo consideran insuficiente ya que son 7.000 asociados.

Martínez indicó además que actualmente reciben 180 guaraníes por cada kilogramo y solicitaron 100 guaraníes más. “El productor está totalmente desprotegido en el campo”, subrayó.

El productor anunció una movilización para este martes, con previsión de cierre de rutas y además, solicitan una audiencia con el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, para entablar conversaciones más serias.