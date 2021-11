Uno de los tres alemanes detenidos en la cárcel de Emboscada por el asesinato del lutier y arquélogo Bernard Raymond Bredow, denunció ante la TV de su país que se encuentra con temor de ser agredido sexualmente dentro de la cárcel por el hecho de ser un hombre transexual (antes era mujer).

Al respecto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, mencionó a radio Ñanduti que toda la documentación del encarcelado refiere que es del sexo masculino. “En el expediente de él dice que es del sexo masculino. Tras exponerse su caso, nosotros conversamos con él y reconoce que se operó (se hizo el cambio de sexo), le hicimos la inspección médica y efectivamente es de sexo masculino“, refirió.

Sostuvo que durante la charla con este preso, el mismo refirió que se siente seguro en su lugar de reclusión (con otros hombres), desmintiendo la entrevista hecha a un periodista y que fue replicada por un medio alemán.

"Ahora no podemos llevarle a otro penal, a un penal de mujeres, no se puede eso. Él literalmente es hombre. Nosotros preguntamos y no dijeron que se sentían incómodos. Aceptó la revisión y la documentación y acepta que es hombre”, aseguró Pérez.

En total son tres ciudadanos de nacionalidad alemana los sospechosos por el crimen de su connacional Bernard Von Bredow y su hija adolescente, hallados muertos el 22 de octubre pasado en su vivienda ubicada en Patiño.