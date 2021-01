El parlamentario del Mercosur por Argentina, Alejandro Karlen, manifestó que se reunió con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni y los viceministros, Julio Borba y Julio Rolón. Incluso afirmó que se comunicó con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien le habría agradecido la colaboración.

“Con ese segundo lote puede venir el primer lote de 50 mil dosis para Paraguay, equivalente a las 300 que tuvo Argentina. Podemos confirmar que existe un cupo para Paraguay que hemos acordado con Rusia de dos millones y medio de vacunas en una primera etapa. Depende exclusivamente de la decisión del gobierno de Paraguay”, afirmó Karlen en contacto con 1020 Am.

Además, esta mañana mantuvo una reunión con el canciller Federico González y el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, con el objetivo de finiquitar esta adquisición.

El político argentino señaló que al país debe ingresar el producto a través de un laboratorio local que cumpla una serie de requisitos y condiciones en cuanto a logística para ser parte de la gestión.

“No se puede ingresar un producto si no ingresa a través de una empresa, siempre necesita una empresa base, que es el laboratorio local, porque las leyes paraguayas imponen eso, no puede un laboratorio extranjero venir a vender a Paraguay”, expresó Karlen.

DOSIS LLEGARÍAN EN VUELOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Aseguró que en caso de contar con la autorización de las autoridades paraguayas, el lote llegaría al país a través de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. “Estamos viendo que la Aerolínea Argentina sea la que traiga las dosis de vacuna para Paraguay. Sería el mismo avión que trae para Argentina”, manifestó.

Destacó además el sistema de salud de Paraguay a pesar de las dificultades en cuanto a documentaciones digitales a la hora de gestionar la llegada del anticuerpo. Aseguró que esta mañana se comunicó con Mazzoleni para avanzar sobre la venida de la inmunización y que continúan trabajando. Insistió en que la única intención de Argentina es colaborar con la población paraguaya.

“Existe el riesgo de que no lleguen las vacunas si no hay la decisión de avanzar, pero la hay. Anoche tuve una comunicación con el mismo presidente Abdo Benítez que me agradeció la gestión que estamos haciendo. Estamos trabajando juntos en esto. Para mí es una gran satisfacción que estamos logrando en el ámbito del Mercosur. Creo que vamos por buen camino, veo una gran voluntad de Paraguay. Creo que lo vamos a lograr”, afirmó Karlen.