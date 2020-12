El paciente Carlos Gaona llegó hasta la Clínica 12 de Junio con síntomas de COVID-19 como dificultad respiratoria, fiebre, mareos y con mucho malestar general, fue atendido primero por Enfermería y luego la doctora de turno sin inspeccionarlo le recetó antigripal y antialérgico, le dio una constancia de haber consultado y ante su consulta le dijo que podía ir al trabajo, sin problema.

No convencido del diagnóstico y para descartar algo más grave, Gaona junto a su esposa decidieron recurrir a un sanatorio privado donde fue inspeccionado, corroboraron que tenía fiebre, le realizaron una placa tomográfica y se confirmó que tenía una neumonía bilateral. Quedó internado, se sometió al test para COVID-19 y dio positivo.

“Atender es una forma de decir, no entiendo los sistemas que aplican, la doctora solo me preguntó los síntomas desde lejos, a más de dos metros, le conté lo que me dolía, como estaba y me iba dando posibles diagnósticos y al final me dijo gripe y me dio una receta par retirar un antigripal y antialérgico”, relató el paciente en contacto con Universo 970.

“Me sentía muy pero muy mal y me señora no me quiso llevar así a casa y fuimos hasta el Migone, me escucharon los pulmones lo que no hizo la doctora de IPS y si lo hubiese hecho capaz escuchaba algo y pudo darse cuenta de algo más”, señaló.

Gaonea quedó internado en el Migone donde se le indicó el antiviral Remdesivir que sí tienen disponible en IPS entonces se decidió su traslado para recibir la atención completa en caso de ser necesaria una intervención más compleja de acuerdo a su evolución.

“Me pareció más fácil estar en IPS para tratarme y se si complica tener una forma de acceder a un tratamiento más complejo. Estoy en Ingavi y hay que resaltar que estoy muy bien atendido, en sala de Clínica Médica, se ve el laburo de los trabajadores de blanco, se ve cómo le atienden a todos los pacientes, es un trabajo intenso el que tienen y están viviendo muchas cosas en estos momentos”, manifestó.

Lamentó las condiciones en las que se manejan los profesionales de salud que atienden en las periféricas y la “tremenda burocracia” del IPS para concretar una internación o para el retiro de ya sea medicamentos o estudios.