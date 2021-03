“La celeridad con lo que no hicieron el libelo. Plantean primero el juicio pero ni hicieron el libelo. Yo me interné 10 días, incluso ya salí de alta y todavía no hay libelo acusatorio para juicio político. No se ponen de acuerdo. Cada sector de la oposición tiene su combo, que salga uno, que salgan los dos. El cháke del juicio político se utiliza para negociar”, refirió el legislador en entrevista con la radio 650 AM.

Núñez recordó que en el anterior intento de juicio político, de los 29 liberales, 8 no salieron de Mburuvicha Róga durante todo el proceso. Y agregó que Honor Colorado no tiene y tampoco desea ocupar un cargo público en la actual administración del Estado.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Sobre el colapso sanitario, el congresista colorado dijo que se debe asumir que todo este año vamos a estar en esta situación, independientemente de si llegan las vacunas o no. “Siendo optimistas y si llegamos a 3 millones de vacunas, no es que se van a poder aplicar todas en un día. (...) Estamos esperando que se muera alguien para internar a otra persona. Luego se deberán usar los respiradores de los quirófanos”, refirió.

El también médico destacó que el gobernador de Villa Hayes, Rubén Rousillón, tuvo la visión de invertir casi 4 mil millones de guaraníes en el departamento para habilitar un pabellón respiratorio en el Hospital Regional, con 12 camas de internación convencional para pacientes con covid-19, de modo a descentralizar la atención en los hospitales de referencia.

AUMENTAZO SALARIAL EN EL CONGRESO

En otro momento aseguró que a su parecer que el presidente del Congreso, el senador Óscar Salomón, no midió la realidad al haber aprobado un aumento VIP del salario de los funcionarios, siendo que no es el momento propicio para hacerlo.

“De un plumazo aumentar 12 mil millones de guaraníes, siendo que ese dinero puede utilizarse para varias necesidades, como insumos médicos, medicamentos. Necesitamos ser ejemplos y debemos llegar a una austeridad máxima, tenemos que cancelar todos los viajes de los legisladores, hay un hartazgo ciudadano que se direccionará hacia el Poder Legislativo. Nosotros tratamos de mejorar el gasto público, es lo más atinado, esa es la ruta dentro de nuestro movimiento político”, dijo.