Las altas temperaturas propician la deshidratación del cuerpo si este no es correctamente hidratado durante el día y desencadena una serie de molestias que van desde dolor de cabeza psando por náuseas, mareos y calambres.

Para contrarrestar la pérdida de líquido es recomendable tomar agua cada 15 a 20 minutos, como mínimo y no esperar a tener la sensación de sed ya que esto es síntoma de deshidratación.

La falta de agua también puede producir en el organismo el incremento del nivel de glucemia en las personas diabéticas, lo que ocasiona descompensación y desequilibrio del nivel de presión arterial.

También se recomienda evitar la realización de ejercicios físicos al aire libre entre las 10:00 y 17:00 horas ya que en ese horario el sol está mucho más fuerte que el resto del día, horario en que se aconseja no exponer a caminatas a niños, adultos mayores, embarazadas, hipertensos, personas con sobrepeso u obesidad y con problemas cardiacos.

Los niños y adultos mayores son los más vulnerables a esta situación ya que la función del riñón se reduce y el mecanismo que regula la sed puede dañarse ya que poseen una gran cantidad de agua en el cuerpo y algunos beben poco intencionalmente debido a que sufren incontinencia.

Entre los síntomas de deshidratación también se incluye a la boca seca y pegajosa, poca orina, hormigueo en extremidades, somnolencia y náuseas. También puede presentarse fiebre, alta frecuencia cardiaca y respiración, mareos y dificultad para hablar y respirar, confusión mental, debilidad muscular y labios azulados.

Desde el MSP recomiendan contrarrestar el calor tomando una buena cantidad de agua a lo largo del día con 2 a 3 litros diarios, no menos de esto, no excederse con los ejercicios ni exponerse al sol al realizarlos, evitar los diuréticos y consumir frutas y verduras frescas ricas en potasio, y no permanecer en lugares con una temperatura elevada.