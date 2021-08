Anthony Gabriel López de 20 años falleció este fin de semana luego de recibir varias patadas y quedar en estado inconsciente en una canchita de fútbol del barrio Bella Vista de Luque.

“Según los comentarios de sus amigos él no se fue a jugar. Él estaba en la casa, le llevó a su mamá a la casa de su tía y luego se fue al partido, no sé si le avisaron antes, pero se fue ahí como aficionado”, explicó a la 1020 AM. Julio César López, padre del joven fallecido.

El joven vio cómo atacaban a su mejor amigo e intentó defenderlo. En ese momento recibió un golpe que lo tumbó al suelo y una vez allí le dieron varias patadas.

Posteriormente lo derivaron al Hospital Regional de Luque, a donde lastimosamente llegó sin signos de vida.

Como supuestos responsables se tiene en la mira a unas 10 personas como mínimo ya que fue una tuba la que golpeó a Anthony, cuando ya se encontraba indefenso en el suelo.