El joven de 29 años durante el operativo se presentó como el “secretario privado” del jefe comunal, iba acompañado de Laura Belén Arriola (24) y Verónica Beatriz Sanabria (19).

El procedimiento se realizó con prueba de alcotest y el joven dio como resultado de 0,11 positivo de alcohol en la sangre. Asimismo, el agente fiscal a cargo, mencionó que tanto el joven como sus acompañantes no tenían manera de justificar su circulación con documentos de trabajo, por lo que fueron imputados por violar la cuarentena sanitaria.

“La orden está dada y la camioneta remitida a la jefatura de policía. La orden ya se remitió y se va a cumplir. No me interesa que me llamen los políticos, los abogados o los familiares porque no los voy a atender”, expresó el fiscal para canal Trece.