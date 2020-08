Egresado de la carrera de Ciencias Médicas en Cuba, se ha desempeñado en el área de Urgencias en varios centros asistenciales de la zona, en los últimos cuatro años y hace 2 meses se incorporó al plantel de médicos del Hospital Integrado Respiratorio Alto Paraná, según publica el Ministerio de Salud Pública.

El médico indicó que “el trabajo en el Hospital, en cualquier situación es difícil, con pandemia o sin ella, prestar servicios en urgencias es bastante pesado, por el hecho que estamos trabajando con seres humanos, la responsabilidad de que puedas hacer la diferencia en la situación de salud del paciente y en la mayoría de los casos en las urgencias la diferencia está entre la vida o la muerte”.

“La vida en el hospital con esta pandemia es aún más difícil”, relata, y comenta lo complicado que es utilizar el Equipo de Protección Individual (EPI) durante todo el turno. “Utilizamos 12 horas, no es muy cómodo, no tiene que ver con la calidad, sino por el calor que genera". Señaló que cada día deben llevar 3 conjuntos de ropa; el que ya tienen puestos cuando van al trabajo, otro para trabajar y otro más para salir del hospital.

Según compara López, la pandemia en Paraguay no es distinta de los demás países afectados, es más, en nuestro país la pandemia no fue tan fea como en los demás. “Pienso que cada vida perdida es una derrota, duele, cuesta encarar a la muerte y en muchos de los casos aceptar que no podemos hacer nada más por nuestros pacientes; el dar la noticia de un deceso a un familiar, es lo más difícil para el personal de blanco, por esa razón creo que no podemos subestimar esta pandemia, no podemos decir que solo a un grupo etario le afecta más y a otro no” agregó.

El Dr. López sostuvo que la pandemia no solo desnudó la situación de la salud pública mundial, sino que además demostró que una buena parte de la población estaba con algún grado de afectación orgánica, ya que el 90% de las muertes son de personas que ya tenían algún grado de complicación de enfermedad de daño orgánico.

“La responsabilidad de la salud individual en gran parte depende de cada uno de nosotros, es decir, de nosotros depende la elección de comer tortilla o una manzana, asado o una sopa de verduras, resumiendo creo que esta pandemia también desnudó, el descuido y desinterés de la humanidad por su salud, espero que aparte de tomar las medidas para prevenir el contagio y la propagación del covid-19 también podamos cuidar más de nuestra salud, cuidando de lo que comemos, de cuantas horas dormimos, de cuantas horas dedicamos a la actividad física, de no fumar, no exagerar con las bebidas alcohólicas, con las comidas rápidas y muchos otros productos que enferman lentamente el cuerpo”, argumentó.