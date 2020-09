“Tenemos 70.000 desempleados y suspendidos, hay 200 taxistas que no están pudiendo trabajar, casilleros no funcionan el 80 % y vendedores ambulantes son muchos”, aseguró el diputado Jorge Brítez en comunicación con la 730 AM.

Si bien reconoció que Brasil extendió hasta el 26 de septiembre el cierre de sus fronteras, consideró que mientras tanto ya se debería elaborar un protocolo de apertura inteligente del puente, para que una vez cumplida la fecha, se pueda implementar la medida y no recién allí empezar a pensar.

“Sigamos los protocolos sanitarios pero abramos el puente de manera inteligente, la Constitución dice que todos somos iguales, pero algunos pueden trabajar y otros no”, lamentó el diputado.

Consideró que las medidas se aplicaron de manera unilateral en todo el país y sin tomar en cuenta las particularidades de cada departamento como Alto Paraná cuya vida económica está conformada por mesiteros, mototaxistas, casilleros, comerciantes entre otros que no tienen forma de generar ingresos en esta pandemia.