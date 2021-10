En su voto Martínez Simón señala que los recurrentes Camilo Soares y Alfredo Guachiré, exponen como agravios principales cuestiones formales, como el plazo de la prescripción y en cuestiones de fondo, como la calificación jurídica del hecho. En ese sentido el ministro apunta que se puede observar claramente que en esencia los temas planteados por los recurrentes han sido amplia y profundamente debatidos ya en dos instancias previas (Tribunal de Sentencia y Cámara de Apelación).

Mientras que la Dra. Carolina Llanes en su apuro por blanquear y mandar al archivo el caso de los “coquitos de oro” pasó por alto que el Tribunal de Sentencia el primer día del juicio oral para Soares y Guachiré, rechazó el planteamiento de prescripción y sobreseimiento definitivo alegando que los acusados se pasaron chicaneando el proceso y aplicaron los plazos muertos, para descontar el tiempo que el expediente no estuvo en el juzgado.

El Tribunal de Sentencia puso como fecha de prescripción de los hechos de la presente causa el 24 de agosto de 2024. Eso fue apelado y confirmado por la Cámara. Este punto es el que el Dr. Martínez Simón le recuerda a su colega y le apunta que es un hecho ya juzgado, pero Llanes se fue por las ramas en su fallo y se inclinó por la impunidad.

El ministro Alberto Martínez Simón también le recordó a la Dra. Llanes en su fallo que: “La Sala Penal ha mantenido el criterio de forma constante y uniforme que sostiene que la esfera de la casación es excepcional, de interpretación restrictiva y no equivale a una instancia ordinaria de estudio de decisiones judiciales. Ésta no es una vía para cuestionar interpretaciones o valoraciones realizadas por otros magistrados judiciales, si dichas tareas, como en el presente caso, se encuadran dentro de parámetros razonables que impidan calificarlas de arbitrarias y no se demuestra contradicción con fallos anteriores”.

En fallos anteriores la Sala Penal declaró inadmisible recursos de casación que tenían la intención de extender el debate sobre el fondo del asunto a una suerte de tercera instancia, contrariamente a la naturaleza extraordinaria de la casación, también le recuerda el ministro a su colega, quien hizo totalmente lo contrario, ya que convirtió a la Corte en una tercera instancia en este caso en particular para favorecer a los condenados.

Luego el Dr. Martínez Simón le recordó con ejemplos a su colega como obra la Sala Penal en otros casos donde se recurre por la vía de la casación para solicitar prescripción de casos y en algunos de los procesos la misma Carolina Llanes votó de manera contraria a la que hizo ahora con el caso de los “coquitos de oro”.

En breves párrafos el ministro Alberto Martínez Simón, en forma tácita dejó en evidencia a su colega Carolina Llanes y su proceder a favor de la impunidad. De esta manera pese a que Soares y Guachiré fueron condenados por lesión de confianza en dos instancias, ahora el caso queda sin castigo y lo peor el daño económico que sufrió el Estado nunca será resarcido.