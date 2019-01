José Luis Chilavert, confirmó que tanto su hermano Rolando y su sobrino Iván, ya se encuentran en el país tras ser rescatados de Ucrania por las autoridades, luego de una serie de hechos que hasta el momento siguen siendo muy confusos.

“Lo que pasó es muy fácil. Les prometieron un contrato fastuoso y al llegar allá, no era en realidad lo que un principio se marcaba. Cuando mi hermano recurre a mí, recurrí directamente a nuestro presidente, Mario Abdo Benítez. Le llamé y le conté el problema. Ahí empezaron a moverse todos los suyos”, explicó el exfutbolista en contacto con Radio UNO.

“Realmente pasaron momentos muy duros mi hermano y su hijo. En definitiva, ellos dicen que perdieron los pasaportes, pero de por ahí le sustrajeron. Es por eso que su hijo hizo la denuncia en la Fiscalía y yo también me metí en el medio. Cualquier persona normal, cuando su hermano tiene problemas, trata de buscar la solución”, agregó.

Señaló que su hermano sufrió de pancreatitis y que a raíz de eso, no toma bebidas alcohólicas. “En los videos mi hermano está totalmente fuera de sí. Ese no es mi hermano, sin lugar a dudas estaba pasado de drogas, es la realidad. Mi hermano no toma alcohol, solamente toma agua mineral”, indicó.

José Luís refirió que él no estaba enterado del viaje de su hermano a Ucrania y que no entiende el motivo por el cual el empresario Fernando Martínez Vela piensa iniciar una demanda en su contra. “No sé por qué me va a denunciar a mí. El problema es con mi hermano. Yo no participé del hecho. No estaba ni enterado de que iban a viajar a Ucrania”, subrayó.

“Lo que más me duele es que existan compatriotas que escriban en los medios burlándose de la situación de una persona y de una familia sufriendo”, lamentó el exarquero.

Aseguró que no hubo ninguna farsa en la historia del rescate de los compatriotas. “Se ha llegado a una situación límite, donde ya corría riesgo la vida de mi hermano y su hijo”, expresó.

“Sin ninguna dudas es un hecho muy grave, que le pasa en el mundo a muchos extranjeros. En este caso le pasó a mi hermano”, añadió Chilavert.

Por otro lado, explicó que cuando el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, salió a dar la información de un supuesto secuestro, tuvo que salir a contradecir ya que en ese momento era importante salvar la vida de sus familiares. “Mi hermano es una persona mayor. Yo no me puedo hacer cargo de lo que haga en la distancia. Pero lo que puedo decir es que, no consume drogas y fue a un propuesta de trabajo confiando en la gente de allá”, precisó.

Dijo además que no conoce al empresario Fernando Martínez Vela y que en ningún momento tuvo contacto con él. “Nunca en mi vida conocí ni tuve reuniones con este hombre. No conozco su rostro. Este hombre está faltando a la verdad”, manifestó.

“Para mí es un problema más de farándula, pareciera. Pero, el problema lo tendrán con mi hermano”, finalizó el exarquero de la Albirroja.