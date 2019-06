Este viernes inicia el invierno en el calendario, sin embargo, el clima apenas llegar a ser fresco por las mañanas y un tanto cálido por las tardes. La máxima para hoy es de 27º C.

El tiempo estará fresco a cálido, con cielo escasamente nublado y soplarán vientos del noreste, según la Dirección de Meteorología.

Para mañana sábado se prevé una jornada fresca a cálida, cielo escasamente cubierto y vientos del noreste. La mínima será de 19º C y la máxima de 28º C.

El domingo se espera un tiempo cálido, cielo escasamente nublado y vientos del noreste. Las extremas irán de 19º C a 28º C.

El lunes persistirá la tendencia ascendente, pues la mínima será de 19º C y la máxima de 29º C. No se observan probabilidades de lluvia. Los vientos soplarán moderados del norte.