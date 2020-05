Docentes no cobran jubilación hace 4 meses: “Vamos a manifestarnos”

Josefina Fleytas, denunció que tanto ella como otros docentes jubilados, hace cuatro meses no perciben sus haberes de jubilación. Indicó que la respuesta por parte de Hacienda, fue que el MEC aún no presentó todos los documentos, motivo por el que no cuentan con fecha estimativa de cobro.