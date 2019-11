El ciudadano Fernando Dos Santos fue víctima de la equivocación de una comitiva fiscal-policial que ayer lunes irrumpió con mucha violencia en su vivienda durante un procedimiento. En realidad la casa que debía allanar estaba ubicada al lado.

“Apareció un ejército ayer de tarde. No tocaron nada, atropellaron. Los policías derribaron el portón, me pusieron boca abajo y me golpearon la cabeza con el arma. Luego de cinco minutos se dieron cuenta que fue un error. Vino alguien a decir: jajavy tuichaiterei, che ra’a, jahapy”, relató el propietario a la 730 AM.

Luego de que se retiraran los uniformados, el fiscal Ysaac Ferreira trató de disculparse por el malentendido, según refirió Dos Santos. Sin embargo, lamentó que su hijo de cuatro años quedó conmocionado por lo ocurrido y que su esposa estaba muy alterada.

La víctima mencionó que accionará legalmente por esta grave irregularidad.