En charla con la radio Universo 970 AM, Rodrigo Cacavelos indicó que para poder participar del parto debía constatar que no era un caso de Covid positivo, por lo que el viernes fue a un laboratorio privado a realizarse la correspondiente prueba. El resultado lo sorprendió al dar positivo, pese a no tener ningún síntoma.

El denunciante aclaró que por una cuestión de confidencialidad no puede dar a conocer el nombre del laboratorio, ante la recomendación de su abogado.

Siguió relatando que ante la extrañeza de su caso, su médico le aconsejó que se realice otra prueba. Es así que, según refirió, fue a otro laboratorio (el del San Roque), donde obtuvo un resultado negativo, con una diferencia de 24 horas entre ambos test.

Si sale positivo o negativo! Imagínense a cuánta gente le hacen lo mismo y nadie dice nada! Mi señora casi entro sola al parto por negligencia de este laboratorio y @msaludpy no dice nada! El 154 es una vergüenza como se maneja!Lo viví en carne propia y no estamos preparado para — Rodrigo Cacavelos (@RorroCacavelos) August 9, 2020

Cacavelos mencionó que el sábado se comunicó al 154 y sigue esperando que le devuelvan la llamada para solucionar su caso. “Por suerte mi hijo aún no nació, pero está previsto para esta semana y no puedo ser inconsciente de ingresar porque tengo dos resultados”, agregó.

Sostuvo que todo es muy raro y que posee su costo realizarse la prueba en el ámbito privado. Aseguró además que su caso no es el único y que muchos no quieren salir a denunciar por temor.