Ya hay casos de pacientes que no retornaron al servicio de Oncología Médica del Hospital de Clínicas porque no cuentan con la medicación requerida para continuar con sus sesiones de quimioterapia. El MSP dio como alternativa que los pacientes sean atendidos en el INCAN sin embargo, los remitidos lograron turnos para dentro de tres meses.

María Blanca Aquino intenta sonreír mientras el medicamento de la quimio ingresa una vez más a su cuerpo a través de la sonda. Faltan cinco sesiones para concluir el esquema inicial de tratamiento y en su mirada hay preocupación porque desde agosto su familia hace hasta lo imposible para que no le falte la medicación para cumplir una vez por semana, sin interrupción.

El peso de haber recibido el diagnóstico de cáncer de mama en mayo pasado a sus 48 años, se incrementó con la noticia de que no hay medicamentos oncológicos en la farmacia del Hospital de Clínicas; la pérdida de trabajo de su hijo por acompañarla desde Ñemby hasta el hospital y todo lo que implica la movilización familiar para que ella siga todas las indicaciones médicas se suman a su lucha de curarse y volver a sus actividades diarias.

“Quiero volver a trabajar, los gastos que mi familia está haciendo para mí son muchos y dejé mi trabajo cuando empezó todo esto”, lamenta la paciente. Para la compra de medicamentos, todos los pacientes se las ingenian algunos reúnen el dinero durante el mes haciendo polladas y rifas y van hasta Clorinda, donde consiguen los fármacos a un menor precio.

Es la realidad de María Molinas de 41 años que no deja de sorprenderse por la situación en la que se encuentran todos los pacientes con cáncer. “Tenía mucha esperanza con este nuevo gobierno, hablaba de la salud para la gente y ahora estamos así, sin medicamentos y no hay plata que aguante porque somos de escasos recursos y aunque no lo fuéramos es imposible comprar para cada semana sin ayuda”, señala la mujer que cada semana recibe su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de mama.

Venancio Sandoval de 70 años, inició su tratamiento contra el cáncer de páncreas hace seis meses y destacó la ayuda que se dan todos para no abandonar el tratamiento. “Se hace de todo y todos estamos en la misma situación”, afirma.

El paciente que llega cada semana desde Lambaré para recibir la medicación pidió que se agilice la provisión porque cada vez más pacientes están con dificultad para conseguirla. “Yo uso dos frascos por sesión y cada uno cuesta 750 guaraníes y hacemos todo lo posible para no saltar ninguna sesión”, indica.

La situación para otros es aún más difícil, existen pacientes que utilizan otras fármacos, los biológicos que tienen un costo aún mayor y ronda los G 15 millones por frasco, y se utilizan dos por mes.

Esta situación de falta de medicamentos se arrastra desde agosto pasado desde que feneció el convenio que Clínicas con el MSP que permitía contar con los medicamentos oncológicos, no todos pero sí en gran medida que aliviaba la carga de la compra que ya no se realizó por insuficiencia presupuestaria, explica la doctora Ita Yoffe, jefa del Oncología Médica.

Una de las alternativas que dio la cartera sanitaria fue derivar pacientes al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) pero los que fueron remitidos lograron turnos para dentro de tres meses, tiempo valioso para continuar luchando contra la enfermedad.

“La nueva orden es que mientras no se firma un nuevo convenio no se puede entregar ningún medicamento y que los pacientes vayan al INCAN que está sobrecargado y la realidad es que los pacientes siguen un plan terapéutico, tienen su ficha, su médico y de golpe que 270 pacientes migren no es una respuesta válida”, asegura la doctor Ita Yoffe, jefa de Oncología Médica.

La situación se fue agravando desde agosto, no hay medicamentos disponibles por insuficiencia presupuestaria y el corte de la provisión por un convenio vencido y la solicituda de renovación fue remitida desde Clínicas en setiembre pasado. Ahora recibieron la confirmación de una ayuda proveniente de la Fundación Santa Librada con algunos medicamentos. “Es un remiendo porque necesitamos una buena partida presupuestaria para la compra de medicamentos oncológicos o un convenio con el MSP que nos asegure la provisión”, señala la profesional.

La interrupción de un tratamiento oncológico pone en riesgo la vida de los pacientes, advierte Yoffe ante la consulta y señala que la situación de carencia total nunca antes se presentó desde que Clínicas cuenta con medicamentos en farmacia y con apoyo de fundaciones.