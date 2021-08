El Dr. Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria, indicó que a pesar del avance de la vacunación en el país, deben mantenerse todas las medidas sanitarias y que no es momento de levantar ninguna de ellas.

El director sanitario mencionó que un 15 a 20% de las personas que recibieron la primera dosis, no acuden para aplicarse la siguiente. “Esa es la tendencia, es preocupante porque completar el esquema es fundamental. Esperamos que la gente entienda y acuda para recibir la segunda vacuna”, expresó a radio Ñanduti.

El doctor hizo una analogía en cuanto a los hospitalizados por Covid en Central. Indicó que estamos mejor que en una ‘luna miel’. “Es como iniciar el noviazgo, todo es lindo. En esa etapa estamos ahora, espero que dure más, para llegar al matrimonio y la luna de miel”, comparó.

Dentro de ese contexto, Silva sostuvo que mucha gente no se cuida y lastimosamente pasa lo que sucedió en Chile. Acotó que muchos piden que se levanten las medidas, no obstante, aconsejó que todavía no es el momento.

“Hay mucha gente que le dice al presidente para levantar las medidas por más que hemos avanzado mucho, casi 2.300.000 personas con la primera dosis, más de 1.500.000 con las dosis completa, sigue siendo insuficiente. Tenemos que llegar a 4.300.000 personas, mientras no lleguemos a esa cantidad de personas no se podrá levantar ninguna medida”, explicó Silva.

Por otra parte, indicó que la vacunación en Central prosigue con los rezagados de AstraZeneca (hasta el 15 de junio) y Moderna (hasta el 16 de julio) como ya estaba establecido el cronograma.

Mientras que este martes, inició con la Sputnik V inmunizados hasta el 26 de mayo, con terminación de cédula del 0 al 4, miércoles de 5 a 9, y jueves para rezagados.