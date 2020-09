El joven Eduardo comentó a NPY que vio el momento en que dos motochorros asaltaban a una mujer e hizo lo que debía hacer, perseguirlos y ponerlos a disposición de la justicia. “Me pareció que era la reacción ideal del momento, lo hice lo más calmado posible para no excederme, y me salió bien, pero no es algo fácil, me pudo haber salido muy mal”.

“Lo que hice en ese momento fue intentar detener a estas personas. En ningún momento tuve la intención de lastimarlas, por eso intenté un primer golpe a la moto y luego otro de costado para que se quede”, dijo. Sostuvo que ambos sujetos están en buenas condiciones y no quedaron con lesiones.

El ciudadano refirió que por miedo a que porten algún arma, no se acercó a ambos tras lograr derribar la motocicleta. “Mucha gente no entendía lo que pasaba, pensaba que era un accidente, pero yo decía que eran ladrones. No fue nada fácil. Uno huyó del lugar y se le agarró a una cuadra. Otro incluso logró cambiarse de ropa e hizo como si nada pero logramos retenerlo”, agregó.

Por otra parte, Eduardo indicó que la parte de la carrocería y el radiador de su rodado se vio afectado por el golpe, y sostuvo que es un daño menor que tendrá que hacerse cargo por su actuación.

Por último agradeció el apoyo de la ciudadanía.

El fiscal Osvaldo Caballero ya imputó a los detenidos Gustavo Adolfo Pereira Álvarez y Ovidio Javier Lugo Peralta por robo agravado. El agente aclaró que el justiciero no se expone a sanción alguna y defendió su actuación, porque mediante la misma se pudo detener a ambos criminales.