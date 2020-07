La jueza Cynthia Lovera, quien desde el 18 de mayo interina en la causa en reemplazo de su colega Alcides Corbeta (está de permiso por la pandemia), comentó que al asumir en este caso vio que la defensa del suboficial procesado Gustavo Florentín había requerido la copia de una parte del circuito cerrado de la sede del Partido Liberal.

“Al asumir un juzgado, existe responsabilidad del magistrado a su cargo. Tomo conocimiento que la defensa requirió la copia y es un derecho constitucional que tengan acceso a todas las evidencias que están en la acusación. Es lo que corresponde en el ejercicio de la defensa técnica”, dijo al momento de señalar que otorgó la copia a los defensores.

Consultada en la radio Universo 970 AM por qué el juez original de la causa no hizo lo mismo, dijo desconocer esa situación y optó por evitar opinar sobre la causa. “Sobre el fondo de la cuestión me tengo que reservar en una opinión que pueda afectar al ejercicio de esta magistrada en la causa”, aclaró.

La magistrada dijo desconocer cuándo volverá su colega Corbeta a su juzgado, ya que el mismo figura entre los exceptuados a no volver a judiciales ante la situación de la pandemia.

Por otra parte indicó que hoy comparecerá ante su juzgado el suboficial Gustavo Florentín para una revisión de medidas, ya que su defensa solicita el levantamiento de la medida cautelar. Sostuvo que los abogados defensores no argumentan circunstancia alguna para hacer este pedido, por lo que los escuchará durante la audiencia para ver la decisión a tomar.

INÉDITO VIDEO

En las imágenes del circuito cerrado del PLRA se observa que una hora y 20 minutos luego del deceso del liberal, un hombre se sienta al inicio de una escalera como si estuviera cansado y planta lo que sería una vainilla servida de escopeta a metros de un charco de sangre.

Cuando este sujeto se va del lugar, se acerca una mujer para dar indicaciones a otra para que mueva la vainilla más cerca de la escena del crimen. Esta mujer arrastró la bala con su pie, según se observa en el video difundido.

ANTECEDENTES DEL CASO

El crimen de Rodrigo Quintana se dio el 1 de abril de 2017 y fue utilizado por el presidente del PLRA Efraín Alegre para apuntalar su campaña política con miras a las elecciones presidenciales del 2018. El discurso apuntaba a que la Policía mató a sangre fría a Quintana y presentaron una serie de vídeos, sin embargo nunca se mostró la parte de la filmación que ahora aparece en la que se ve claramente como varias personas estaban modificando la escena del crimen.

La defensa del policía Gustavo Florentín, en reiteradas oportunidades solicitó al juez de la causa Alcides Corbeta acceder a la totalidad de los vídeos, pero nunca se hizo caso al pedido. Por esta razón se denunció y recusó al magistrado, pero nunca lo sacaron del caso.

Ahora por primera vez sale a luz una parte del video que es inédito y que de comprobarse que se alteró la escena de un crimen se podría anular todo el proceso.

El suboficial Gustavo Florentín es el único acusado por la fiscalía por el crimen de Quintana y se pidió que el caso sea elevado a juicio oral.