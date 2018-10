El denunciado charló con la 780 AM y señaló que la Fiscalía General dará trámite a la acción planteada por el exsenador y mencionó que algún colega cuyo analizará, pero aseguró que no existe ninguna situación anómala en su investigación, por lo que consideró que será desestimada la denuncia.

René Fernández resaltó que no es causal de apartamiento del caso contra González Daher e indicó que la finalidad de la denuncia en su contra no es la persecución penal, sino más bien amordazar a la prensa para no informar al público y a algún funcionario de investigar y esclarecer los hechos que se sospechan.

El representante del Ministerio Público indicó que fue recusado pero que la Fiscalía General descartó esta acción. Ahora espera saber si la defensa de ODH lo recusó de vuelta ante la Corte Suprema.