El fiscal Itálico Rienzi, quien investiga la agresión ocurrida en el Hospital Ingavi del IPS, indicó que no hay certezas de que la médica haya estado embarazada y comentó que la misma pidió desistir de la investigación. En tanto que los familiares del paciente internado solicitaron una conciliación.

En entrevista con radio Monumental, el fiscal Itálico Rienzi comentó que la médica y su marido ya declararon en el marco de la investigación de la agresión ocurrida dentro del hospital Ingavi del IPS. Mientras que los familiares del paciente que también protagonizaron el encontronazo aún no se acercaron a declarar.

El agente interviniente dijo categóricamente que no hay certezas de que la médica haya estado embarazada antes de la gresca, pero sí se constató que tiene escoriaciones en varias partes del cuerpo y sangrado, pero no existe una prueba cierta de que haya perdido a un bebé.

“En la denuncia la médica hizo constar que tenía 5 semanas de retraso y un sangrado muy importante, no dijo que estuviera embarazada. Ella solicitó no continuar con la causa, quiere evitar revictimizarse y quedarse con la duda de si estaba o no embarazada, pero de igual manera vamos a continuar”, dijo.

Por otra parte mencionó que el abogado de los familiares del paciente le manifestó que ellos están dispuestos a concretar una conciliación con los médicos. “Eso le hice saber a la doctora y me dijo que están de acuerdo”, puntualizó.

Tanto los médicos como los familiares se denunciaron por la agresión ocurrida semanas atrás en los pasillos del tercer piso del nosocomio. El conflicto se generó luego de que una doctora que hacía su guardia echara del lugar a la hija de un internado al cual pretendía alimentar en el horario de almuerzo.