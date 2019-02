Un taxi VIP fue la idea que tuvo Bernabé López unos siete meses atrás. No fue la competencia que lo movilizó, aclara y afirma que ningún móvil será como el suyo. “Le pueden poner agua y revistas pero mi móvil tiene todo y lo que pide el cliente se puede incluir, así lo vine haciendo, de acuerdo a lo que me iban pidiendo y tienen toda la comodidad disponible”, explica orgulloso.

López se dedica a llevar y traer pasajeros hace ya casi 30 años y por iniciativa propia decidió brindar un servicio diferente con el que el usuario se sienta satisfecho. “Primero implementé el café, agua y luego me fueron pidiendo cosas, veía que muchos me pedían para parar en algún lugar para cargar saldo y lo incluí, en 30 segundos le transfiero y ya está en vez de bajarse y correr peligro en la calle. También tengo caramelos, servilletas, wifi, POS, tengo todo”, detalló.

Un día una pasajera le celebró todo lo que ofrecía pero que no había lo que ella necesitaba: una aspirina. Desde entonces, López incluye en su móvil un botiquín completo para todas las eventualidades de sus clientes.

“Le doy lo mejor a mis clientes y todo lo hice de a poco porque tiene su costo, les pongo acondicionado a full sin que me pidan y cuento con GPS y rastreo satelital”, destacó.

Una usuaria compartió en redes la satisfacción de haber viajado en el móvil de López. “Hoy me tocó el mejor servicio de taxi, mis felicitaciones al Sr. Bernabé, que brinda a sus pasajeros servicio de 1era”, posteó la mujer junto a las fotos del móvil VIP.

El taxista valoró que los extranjeros a quienes busca en el aeropuerto le manifiestan la satisfacción de encontrarse con un móvil tan completo que ni en el exterior encuentran.

“Acá MUV y Uber me van a copiar, ya llevo meses innovando, no fue porque ellos aparecieron como me dicen por ahí”, sentenció.

López es socio fundador de Taxi Radio Asunción y llegó 30 años atrás de su Pedro Juan Caballero natal para iniciarse en el manejo del taxi, hoy con sus 52 años tiene más proyectos para su móvil. Quiere incluir publicidad en pantalla LED.

Invitó a los usuarios a descargar en el móvil la aplicación APTA Taxi y que la utilicen para contar con un servicio de traslado.