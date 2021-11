El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, quien viaja esta mañana a Brasilia para la negociación de la tarifa de Itaipú, recordó que Paraguay ya presentó formalmente su propuesta de mantener la tarifa, y que hoy comienza camino para intentar la aceptación de la misma.

“Ahora se inicia un buen diálogo político, creemos que siempre se encuentran acuerdos conversando, en Itaipú todo tiene que ser por acuerdo de ambas partes, hemos encontrado una buena predisposición”, explicó el director en entrevista con Gen.

Fue ante la consulta de qué sucedería si Brasil insistiera en la posición de dar cumplimiento al Anexo C, que dispone la reducción de la tarifa de la energía, ante la amortización de la deuda contraída por ambos países desde la firma del contrato.

De mantenerse la tarifa, como pretenden las autoridades locales, los recursos serán utilizados para inversiones en infraestructura eléctrica. Las obras beneficiarán a ambos países, no solo a Paraguay, pues de hecho, el aprovechamiento debe ser para los dos socios, aclaró Manuel María Cáceres.

Para que este planteamiento prospere, Paraguay tiene como as bajo la manga al Anexo B, que habla de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y de las obras auxiliares.

La reducción del costo de la energía de Itaipú no tiene una relación directa con el precio del servicio que paga el usuario final, según la gerencia técnica de la ANDE. Para la renegociación del Anexo C, al Paraguay no le conviene una disminución drástica de la tarifa, ya que se perdería la posibilidad de generar mayores ingresos.