El vocero presidencial Hugo Cáceres aclaró que el Estado solo pagó el viaje de los funcionarios públicos y de algunas autoridades, no así de los demás participantes del encuentro con el papa Francisco en el Vaticano.

Hugo Cáceres, quien se desempeña como coordinador de la Unidad de Gestión Presidencial y es el portavoz oficial de la Presidencia, señaló a radio 780 AM que el Estado desembolsó un total 153 millones de guaraníes (viático) para la delegación oficial que fue a Roma, Italia.

Aclaró que el presidente Mario Abdo, la primera dama Silvana Abdo y sus hijos abonaron sus respectivos pasajes. Misma situación ocurrió con los demás invitados (que fueron de colados) como la exmodelo Marly Figueredo o la maquilladora de la primera dama.

Explicó que las personas que no formaron parte de la delegación oficial pagaron sus respectivos pasajes y viáticos por seis y nueve días, respectivamente. “El Gobierno solo pagó los gastos de la delegación oficial”, insistió.

Respecto a los congresistas Oscar Salomón y Rodolfo Friedmann, quienes también formaron parte de la numerosa comitiva, el vocero dijo que “por la influencia que tienen, ambos ayudan a esa mirada de cómo el Ejecutivo está acompañado por el Legislativo”. En el caso del político guaireño, este aseguró que fue con dinero del Senado.

Además, el alto funcionario de la Presidencia resaltó que los integrantes de la representación nacional fueron a cumplir funciones, de las cuales destacan acuerdos de cooperación bilateral en varios áreas de interés como educación y reuniones con inversionistas.

En ese sentido ejemplificó que la ministra de Industria, Liz Cramer, tuvo una reunión con 250 inversionistas y eso siempre nos ayuda a abrir oportunidades y generar más fuentes de trabajo.

Este miércoles, la exmodelo Figueredo aclaró que fue su esposo, el senador Friedmann, quien le pagó el viaje a Italia. Además indicó que no le molesta las críticas recibidas. “No sé si responder con cierta soberbia, pero que sigan sufriendo porque yo voy a seguir y nadie me va a atajar. Las personas que están molestas conmigo van a tener que seguir así, porque creo que no le hago daño a nadie”, sostuvo en comunicación con La Unión.