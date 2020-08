“He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo. Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido”, tuiteó este lunes el doctor Juan Carlos Portillo.

El médico en cuestión se encuentra en el escarnio público luego de que se viralizaran en las redes sociales fotografías y videos del cumpleaños de la polémica modelo Magalí Caballero, con quien ya no oculta su relación amorosa. En los materiales difundidos se vio al entonces Viceministro de Atención Integral a la Salud bailando muy pegado a la cumpleañera y sin tapabocas.

Del festejo también participaron otras modelos como Nadia Aranda, Soledad Cardozo y Rocío Adorno, quienes compartieron algunas imágenes en sus respectivas cuentas en las redes sociales.

Tras esto, fue el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien informó mediante un tuit que aceptó la renuncia de Juan Carlos Portillo. Esto se dio en un momento crítico para el país, en especial para Asunción y Central por los casos de contagios de coronavirus. Desde hace semanas, el titular de la cartera sanitaria y otros exponentes técnicos de la institución instaban a dejar de lado las actividades de ocio para evitar expandir aún más el virus. Pero al parecer es como dice el refrán: “haz lo que digo pero no lo que hago”.

Por su parte, la modelo Magalí Caballero aseguró que no hubo aglomeración en su fiesta de cumpleaños, al limitarse la presencia de 9 personas que pertenecen al mismo núcleo de amigos. “Tratándose de una actividad entre personas vinculadas permanentemente entre sí, entendemos que no hubo violación de ninguna disposición sanitaria. No obstante, Juan Carlos Portillo decidió renunciar no por sentirse presionado, sino por paz mental que viene necesitando hace mucho”, señaló en su descargo.