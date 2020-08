En entrevista con radio Ñanduti, el doctor Mazzoleni dijo que siguen preocupando los índices de contagio que van en aumento en Asunción, Central y Alto Paraná, lo cual impacta en el sistema sanitario. “Más que nunca es oportuno que no se muevan las personas vulnerables, y las que saldrán lo hagan responsablemente. Si usamos mascarillas, nos lavamos las manos y guardamos distancia, tendremos un gran impacto positivo”, acotó.

Resaltó que la intención es ir aumentando la capacidad de testeo y afirmó que en este momento no hay problemas en el stock de hisopos o reactivos, sino que se registra la alta demanda del examen Covid y se dio el brote de contagio en los laboratorios de procesamiento de las muestras.

Por otra parte se refirió al apoyo que sigue recibiendo desde la comunidad. Al respecto indicó: “Siento el cariño y respaldo de la gente en las redes sociales, pero yo no vine aquí por los aplausos, vine a trabajar por mi gente y por mi familia”.

También dijo que con el presidente Mario Abdo siempre supieron separar la amistad y el trabajo. “Desde que asumí el cargo, nunca le llamé de forma diferente que presidente. Ambos tenemos claro el rol en el que estamos y la necesidad de resultados. En sus manos está la decisión. El país está por encima de cualquier relación personal”, comentó.

“Sería una decisión de extrema cobardía renunciar. Tuvimos muchos aciertos a pesar de los errores que se dieron”, respondió cuando se le consultó si alguna vez se le pasó por la cabeza presentar su dimisión al cargo.

En otro momento, el Secretario de Estado expresó su sorpresa por el comunicado dado desde varias cámaras de proveedoras de insumos médicos y medicamentos, en contra de un presunto pago al clan Ferreira. “Es lamentable. Yo convoqué a todas las Cámaras. No se hizo ningún pago a ninguna empresa y no se hizo cesión de deudas no hay ningún tipo de trato privilegiado a ninguna empresa. Hemos convocado a una reunión a las 14:00 horas para aquellos que estén interesados en asistir. Esto se pudo haber solucionado con un llamado. Haremos un trato igualitario a todos los proveedores, el Ministerio no tiene que estar en medio de las confrontaciones entre las empresas privadas”, dijo.

Respecto a la distribución de la vacuna anti Covid-19, argumentó que no se daría antes del año que viene, en el mejor de los escenarios. Reiteró que Paraguay suministrará esta vacuna al 20% de la población, tal como se acostumbra realizar con la de influenza.

Por otra parte, remarcó que el Ministerio Público ya pagó las gratificaciones al personal de blanco y al de apoyo.