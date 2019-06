Vivian Melgarejo, funcionaria de la Municipalidad de Asunción, denunció a la directora de RR.HH. Mirta Frutos por atropellar su vivienda y amedrentarla para que no cuente las irregularidades que ocurren en la comuna. La denunciante reveló que su jefa la obligada a ser una especie de empleada doméstica de su hija supuestamente planillera.

Vivian Melgarejo manifestó que durante varios años fue mano derecha de la directora Mirta Frutos, pero que la relación fue empeorando pero que ya no soportaba la corrupción, el hostigamiento y el maltrato. “El día que no di más fue cuando me gritó frente a cien personas en el día de la mujer”, dijo.

La funcionaria sostuvo que fue recolectando pruebas de la irregular situación y apuntó que la mujer obligaba a ella y a otros trabajadores de la comuna a "cuidar" de su hija de 19 años quien supuestamente sería una funcionaria que no cumplía ninguna labor.

“Por supuesto que hay planilleros, un ejemplo es su hija, teníamos que prepararle su desayuno. Ella vino amedrentarme porque sabe que yo manejo varias informaciones", refirió en charla con Ñanduti.

Melgarejo dijo que la directora es una “perfecta maquilladora” y que por lo tanto se debe intervenir la dirección de Recursos Humanos para destapar todo lo que ocurre en el municipio capitalino.

La denunciante instó a los demás trabajadores de la comuna a no callar más y denunciar las irregularidades.