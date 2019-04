El comisario Aníbal Gutiérrez, jefe de la Comisaría 5ta, en contacto con Radio 1000, señaló que lastimosamente tras la crecida del río Paraguay, miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares e instalarse incluso en las plazas ubicadas en los alrededores del Congreso Nacional.

"Lastimosamente el agua subió más y la gente salió en busca de lugares donde quedarse, llegando hasta la Plaza del Cabildo. Nunca se tuvo una invasión igual”, subrayó y resaltó el hecho de que nunca antes se registraron ocupaciones como las que actualmente se tienen, tal como el caso de las familias que están construyendo sus viviendas en la Costanera de Asunción.

El uniformado indicó en otro momento que no recibió llamada alguna por parte de autoridades de la Municipalidad para evitar que los damnificados lleguen hasta la explanada del Cabildo.

Sin embargo, Walter Vázquez, comandante de la Policía Nacional, confirmó a la 780 AM que el director de la Policía en Asunción, Edgar Meza, fui quien autorizó la situación al recibir el pedido expreso de los representantes de la Municipalidad de la capital.

"Estamos averiguando el nombre de la persona que le llamó al director”, afirmó el uniformado sobre la avanzada de los damnificados.

CRECIDA HISTÓRICA

El ingeniero José Luis Ávila, coordinador del proyecto Hidrovía y experto en hidrología, reconoció que no poseen todos los hidrómetros que necesitaban para advertir la creciente del río Paraguay, cuyo nivel hoy se sitúa en 6.48 metros en Asunción (25 centímetros más que ayer), de acuerdo a la página de Meteorología.

"Llovió más de lo normal. Creció abruptamente el río Paraguay. Tenía que crecer pero no tan rápido como está creciendo. En 48 años, no ocurrió una crecida abrupta como esta", manifestó el experto del Ministerio de Obras Públicas, en charla con la 730 AM.

FRANJA COSTERA

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, a través de su cuenta oficial de Twitter señaló que el río está creciendo con "una velocidad sin precedentes en la historia reciente", llegando a un nivel de 6.48 metros de altura, casi un metro por encima del nivel crítico.

Dijo que no se puede negar la realidad que están viviendo los pobladores de las zonas ribereñas y dijo que el Gobierno Nacional, la Municipalidad y todas las autoridades deben trabajar coordinadamente para solucionar definitivamente la situación, que a su parecer debe ser la franja costera.